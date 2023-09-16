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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مشروعات التنمية فى الصعيد

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:16 م
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مشروعات التنمية فى الصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مشروعات التنمية في محافظات الصعيد، وذلك خلال زيارته لماحفظة بنى سويف.

وشهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى إحدى أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.

كما شهدت محافظة بنى سويف فى عهد الجمهورية الجديدة العديد من المشروعات القومية والكبرى التى تم تنفيذها داخل المحافظة، حيث ضخت الدولة المصرية أكثر من 144 مليار جنيه استثمارات تمثلت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والكبرى فى عهد الرئيس السيسى.

وشهد مركزا ببا وناصر تنفيذ المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة والتى تم تنفيذها داخل 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، حيث بلغت المشروعات المنفذة بالمركزين نحو 1616 مشروعا بتكلفة 12مليار جنيه فى عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها: «صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية».

 


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