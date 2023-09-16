الرئيس السيسي يزور أسرة بقرية سدس الأمراء.. وصاحب المنزل يهديه مسبحة

كتب رامى محيى الدين

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة إحدى الأسر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء، كما ألقى التحية على الأهالى المحتشدين من خلال بلكونة الشقة.

وقال رب الأسرة للرئيس السيسي: "هذا البلد رأى خيرا لم يراه من قبل، وهذه خطة ألفية، ونحن كأهالى سدس الأمراء ندعو لك يا ريس، وحضرتك لازم تتغدى معانا يا ريس، وأهدى الرئيس مسبحة، وقبل كتفه".