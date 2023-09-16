الرئيس السيسي لأهالى بنى سويف: حياة كريمة بكم أنتم.. وأشكركم جميعا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهالى محافظة بنى سويف الذين احتشدوا لاستقباله في زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، قائلا: خلوا بالكم إن حياة كريمة بكم أنتم وأنا أشكركم جميعا.
الرئيس السيسي لأهالى بنى سويف: حياة كريمة بكم أنتم.. وأشكركم جميعاالسبت، 16 سبتمبر 2023 01:35 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين - أحمد عرفة
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