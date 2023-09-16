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الرئيس السيسي: "بنتكلم عن زيادة 3-4 ملايين فدان أراضى زراعية فى سنتين تلاتة"

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:03 م
الرئيس السيسي: "بنتكلم عن زيادة 3-4 ملايين فدان أراضى زراعية فى سنتين تلاتة" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعي إلى زيادة الأراضي الزراعية، متابعا: "بنتكلم عن 3 -4 ملايين فدان أراضي زراعية في سنتين تلاتة.. غير الريف المصري مليون ونصف فدان.. وشغالين على كده.. أراضي زراعية أخري لتوفير فرص عمل لشبابنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع أهالي بني سويف: "لما بنتكلم عن 3 ملايين فدان.. لو كل فدان هياخد نص فرد.. كل فدان بيوفر فرصة عمل لـ 2 مواطن.. مليون ونص إنسان.. نوفر لهم فرص عمل.. ثم أنه يكون فيه إنتاج من هذه الأراضي خفف من فاتورة الاستيراد.. بنستورد بالدولار.. لكن تباع بالجنيه طبعا.. لكن المطلوب أن الدولة توفر الدولة وتجيب الحاجة دي".

وتابع الرئيس السيسي: "الكلام ده لا ينطبق على المواد الغذائية بس ولكن كل المستلزمات بالعملة الحرة".

 


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