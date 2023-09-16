الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في "كالوجا" و"تفير"

أ ش أ

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي "تفير" و"كالوجا" جنوب غربي روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم /السبت/ - أنه "خلال الليلة الماضية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي مخططا أوكرانيًا لشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية".

بدورها، أوضحت إدارة منطقة "تفير" أنه "تم إسقاط مسيرة فوق مقاطعة كوناكوفسكي، ولا توجد إصابات جراء إسقاط المسيرة الأوكرانية".

وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما أوكرانيا على سفينة الإنزال الصاروخية الروسية "ساموم" بزورق مسير في البحر الأسود.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة من طراز "خا-بي-دي"، يصل مداها إلى أكثر من 6.5 ألف كم.

وأطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في مطار كنيفيتشي بمدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على قاذفة "تو-160" مزودة بالصواريخ الجديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

من جانبه، قال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرجي كوبيلاش، في شرح لشويجو وكيم، عن الطائرة وصواريخها الجديدة: "هذه صواريخ "خا-بي دي" يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر".

وكانت قاذفات "تو-160" قبل ذلك تستخدم صواريخ مجنحة من طراز "خا-101" التي يبلغ مداها نحو 5500 كيلومتر.