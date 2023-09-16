الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة بالعثور على نجلها وتعيده سالماً بالمنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تلقى مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بلاغا من ربة منزل مقيمة بمنطقة بندر أسيوط، بأنها حال استقلالها أحد القطارات (القاهرة / أسيوط) من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة، وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاى قام أحد أبنائها "5 سنوات" بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار اكتشفت عدم تواجده بالقطار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاى وتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة، وتم تسليمه إلى والدته والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة نجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.