الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن.. تعرف على الشروط وأماكن التوظيف

تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن بين الاستعدادات توظيف أشخاص جدد ضمن مهام تشغيل المحطات، حيث أعلن الخط الثالث عن وظائف أمن إدارى بالمحطات.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..
- المحطات المقرر العمل بها "السودان - امبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "
- مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.
- تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".
- الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الإسبوع.
- يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".
- من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .
- الوظائف هي تنظيم الحركة على ارصفة المترو والأمن العام بالمحطة
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