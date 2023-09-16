الجيش الأوكراني: تدمير وإتلاف مركبات مدرعة روسية بقيمة 2 مليون دولار

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أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير عدة مركبات مدرعة قتالية روسية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الجنود الأوكرانيين باستخدام طائرات بدون طيار ذات عدسات ليلية لتدمير معدات عسكرية روسية، ما أسفر عن تدمير مركبة من طراز "IFV-2"، وأخرى من طراز "ARV"، بالإضافة إلى إتلاف ناقلة جنود مدرعة من طراز "APC-80"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار بيان الأركان الأوكرانية إلى أن ناقلة الجنود المدرعة الروسية التي تم تدميرها كانت مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم وصاروخ، وكان بها 3 من أفراد الطاقم و8 مظليين، فيما كانت المركبة المتضررة مسلحة بمدافع رشاشة عيار 14.5 ملم و7.62 ملم وكان طاقمها مكون من 3 أفراد و7 مظليين.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا تدمير العديد من الطائرات الروسية بدون طيار، وبعضها طائرات متطورة من طراز "زالا" و"إليرون"، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية الروسية المتضررة حوالي 2 مليون دولار.

وعلى جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم المجموعة الشرقية للجيش الأوكراني إيليا يفلاش، اليوم السبت، انخفاض ملحوظ في حدة القصف الروسي في المناطق الشرقية، موضحة أن القوات الروسية في السابق كانت تشن أكثر من 600 قصف يوميا، لكن خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 376 قصف روسي فقط و9 اشتباكات قتالية مسلحة، كما استخدم الروس الطائرات الحربية 3 مرات.

ونوهت يفلاش بأن القوات الأوكرانية في الاتجاه الشرقي باخموت قضت على 146 وحدة روسية بين جنود ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى 6 مستودعات ذخيرة خلال اليوم الماضي، لافتة إلى أن "المدافعين الأوكرانيين يواصلون المقاومة ويجبرون العدو على التراجع والتخلي عن مواقعه.

وفي سياق آخر، أعلنت العمليات الخاصة التابعة لجهاز الاستخبارات الأوكراني، اليوم السبت، تدمير 13 دبابة روسية و28 مركبة قتالية مدرعة و15 منظومة مدفعية، باستخدام طائرات بدون طيار من طراز "FPV"، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي مقطع فيديو نشرته العمليات الاستخباراتية الأوكرانية الخاصة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنيفورم"- أفاد جهاز الاستخبارات بأن مركز العمليات الخاصة "أ" نجح في تدمير مركبة آلية روسية ونظامين للمراقبة و40 نقطة إطلاق نار وهياكل تحصين.

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية أنه بالتعاون مع وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم قصف 4 أنظمة صواريخ روسية متعددة الإطلاق (MLRS)، و6 منظومات مدفعية، ومنظومة حرب إلكترونية واحدة، وقضوا على حوالي 50 جنديا روسيًا خلال الأسابيع الماضية.