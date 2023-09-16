التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023

كتب محمود طه حسين

أعلن مكتب التنسيق أنه تم ترشيح 675 ألف و54 طالب وطالبة من الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، وذلك خلال أعمال التنسيق بمراحله الثلاث.

الجدير بالذكر أن مكتب التنسيق أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد: https://tansik.digital.gov.eg/application/

و بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلابالناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترةمن يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق12/9/2023 وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاءمن عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحةأمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وانهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائجقبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبةالأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.

وأوضح مكتب التنسيق ، أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبةالأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تم ترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهدالعليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب.