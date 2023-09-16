اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 09:00 ص
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البيت الأبيض يعلق على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:00 ص
البيت الأبيض يعلق على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن، قائلة إن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: "سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟".

ووفقا لجان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.

وقد أصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ. وغالبا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يضيع وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.


جو بايدن

انتخابات امريكا

الحزب الديمقراطى

ترامب

الحزب الجمهورى

واشنطن



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