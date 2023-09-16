الإعصار لى يتسبب فى قطع الكهرباء عن آلاف المنازل فى المقاطعات الأطلسية بكندا

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انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فى مقاطعتى نوفا سكوشا ونيو برونزويك الكنديتين مع اقتراب "العاصفة لي" من السواحل الشرقية لكندا.

وانتقل الإعصار لى من من شدة الفئة الأولى إلى عاصفة ما بعد الاستوائية فى وقت مبكر من اليوم /السبت/، ومن المتوقع أن تستمر الرياح العاتية طوال النهار والليل حتى تبدأ أخيراً بالهدوء صباح غد /الأحد/، وأن يصل لى إلى اليابسة فى وقت مبكر من بعد الظهر فى جنوب غرب نوفا سكوشا.



وتقع المناطق المشمولة بالتحذير من مخاطر إعصار "لي" فى مقاطعتى نوفا سكوشا ونيونوفو برونزويك، ومن بينها هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية.



وتهب رياح عاتية على هذه المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 120 كيلومتراً فى الساعة، ويُتوقَع أيضا أن تضرب سواحلها أمواج يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار، مع هبوب عواصف قد تتسبب بفيضانات ساحلية.



وتواجه مناطق أُخرى من المقاطعات الأطلسية مشمولة بتحذير من عاصفة استوائية رياحاً متواصلة تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً فى الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى ما بين 90 و100 كيلومتر فى الساعة.



وصدرت أيضاً تحذيرات من هطول أمطار فى جنوب نيو/نوفو برونزويك وجزء كبير من نوفا سكوتيا بكميات متوقعة تتراوح بين 50 و100 مليمتر، وسيكون بالإمكان الشعور بآثار العاصفة على بعد 300 كيلومتر من مسارها.



وتطلب الشرطة الملكية من المقيمين الابتعاد عن الطرق لأن المياه والأشجار المتساقطة وخطوط المرافق تشكل مخاطر على طول ساحل المحيط الأطلسى بالمقاطعة.