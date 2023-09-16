الإسكان: قرعة علنية لأراضى مقابر بمدينة العاشر من رمضان 17 سبتمبر و17 أكتوبر

كتب أحمد حسن

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 261 قطعة أرض مقابر " للمسلمين " بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة ، و 162 قطعة أرض مقابر " مسيحيين " بمساحة 60م2، والسابق طرحها للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو 2023.

وأضاف المهندس علاء منيع، أن الموعد المحدد لإجراء القرعة الخاصة بمقابر المسلمين يوم الأحد الموافق 17/9/2023 بمقر الجهاز، كما أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية الخاصة بمقابر المسيحيين يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، وعلى المتقدمين للحصول على مقابر الحضور بدءا من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور.

ونوه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا فى اليومين المحددين للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، وأنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.

وفي سياق متصل، أشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم متابعة استكمال تنفيذ حضانة بالحى 16 بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، كما تم متابعة استكمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 12 محلاً بالحى 16 بالقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5 .