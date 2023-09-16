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الأرصاد تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر خلال أيام.. التفاصيل

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:26 ص
الأرصاد تكشف حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر خلال أيام.. التفاصيل محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

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نفى الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من جمهورية مصر العربية.
 
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.
 
وأكد : لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين فى خريف 2023  من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.
 
وتابع: ومن المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعى.
 
وأكد : وفى حين رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافى حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.

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