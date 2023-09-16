اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية: كنا ننوى بيع القطع خارج البلاد

كتب عبد الله محمود

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهم على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب عن الآثار ، حيث كشفوا أنهم لعلمهم مسبقا أن المنطقة التى يقطنوا فيها تدخل فى نطاق المناطق الأثرية، والتى غير مسموح بالحفر والتنقيب بها، قرروا أن يقوموا بالبحث عن الآثار أسفل احد العقارات المملوك لأحدهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم قاموا بتجهيز كل ما يلزم من معدات الحفر وكتب السحر والشعوذة، اعتقادا منهم فى استخدامها أثناء فتح المقبرة الأثرية الكائنة أسفل العقار، مضيفين أنهم كانوا ينتوا فى حال عثورهم على قطع أثرية بيعها لأحد عملائهم سئ النية استعدادا لتهريبها خارج البلاد.

وكانت نيابة المطرية أمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، يفيظ بقيام 3 عاطلين بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل عقار مملوك لاحدهم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبطهم متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إستهداف العقار محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك كون العقار خالى من السكان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.