اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس السيسى بمثابة مد يد العون للمواطنين

محمد شعلان

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي، مشددًا على أنها تدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن العلاوة الاستثنائية تشمل جميع العاملين في الدولة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، وكل من يتقاضى أجره من الدولة سيستفيد من هذه العلاوة.

وأشار مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن أكثر من 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري مستفيد من قرار زيادة العلاوة، بجانب المستفيدين من تكافل وكرامة.

وتابع: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الظروف الاقتصادية تقف مع المواطنين وتساندهم وتقدم يد العون لهم"، مؤكدا أن القرارات جاءت في ظروف استثنائية، وهذه القرارات مساندة وداعمة للمواطنين.