اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة فلسطينيين باختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا بنابلس

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:05 م
إصابة فلسطينيين باختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا بنابلس فلسطيني وسط الدخان- أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم السبت في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من أبواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

وأوضحت الوكالة أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في أكثر من حي، فيما أغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول إليها والخروج منها.

وتتعرض "بيتا" منذ أيام لاقتحامات متكررة، وأغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل إلى خارجها.

 


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