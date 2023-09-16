إصابة امرأة بالرصاص و 3 آخرين فى حادث طعن بحوادث متفرقة بنيويورك الأمريكية

وكالات

أعلنت الشرطة فى مدينة نيويورك الأمريكية، أن امرأة أصيبت بالرصاص، وأصيب 3 أشخاص آخرين بالطعن، خلال أحداث عنف متفرقة فى أنحاء مختلفة من المدينة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة فى العشرينات من عمرها في قدمها، خلال مشاجرة مع رجلين عند حوالي الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلى) اليوم السبت.

فيما تعرض رجل للطعن فى كتفه بمانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا، وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعرض رجل آخر، لإصابة فى يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

وفي حادث منفصل في بروكلين، أصيبت امرأة بجرح في أسفل ظهرها على يد امرأة أخرى حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الضحية، 19 عاما، تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، وأن المعتدية لاذت بالفرار.