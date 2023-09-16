إزالة حالتي تعدٍ بالبناء بدون ترخيص في القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أزالت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية ، اليوم السبت، بإزالة فورية لغرفتين بالطوب الأحمر لدور ثان علوي بدون ترخيص، على مساحة 30 متر تقريبًا وذلك في منطقة العقايلة.

كما تم إزالة غرفتين بالطوب الأحمر لدور ثالث بدون ترخيص على مساحة 35 متر تقريبًا، وذلك في منطقة القرقرة، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.