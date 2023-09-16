"أروى" بنت الشرقية تحصد المركز الأول على إفريقيا فى الكاراتيه ببطولة كازابلانكا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصدت أروى مصطفى محمد الغريب، طالبة بالصف الثالث الثانوى المركز الأول فى بطولة أفريقيا للكاراتيه، التى أقيمت فى كازابلانكا بالمغرب.

وقالت أروى بطلة إفريقيا، أنها أجرت عملية جراحية فى مفصل الكتف الأيمن بعد إصابتها بخلع بالكتف أثناء تأدية تمرينات بالمنتخب القومى للكاراتيه ومرت بظروف صحية ونفسية صعبة جدا ولكن بفضل الله والعزيمة القوية استطاعت أن تجرى التأهيل فى مدة 4 أشهر رغم أن الطبيب المعالج كان قرر التأهيل بعد 6 أشهر، وبعدها حصلت على المركز الأول في تصفيات منتخب مصر.

وشاركت في بطولات دولية منها أنها حصدت المركز الثالث فى بطولة البحر المتوسط المشاركة فى بطولة إفريقيا 2020 وحصدت المركز الأول فى بطولة الدورى العالمى فى قبرص 2022 والمركز الخامس فى بطولة الدورى العالمى بكرواتيا 2022 والمركز الأول فى بطولة إفريقيا كازابلانكا بالمغرب 2023.

كما حصدت أول جمهورية لمدة 6 سنوات على التوالى، وانضمت للمنتخب المصرى وحصلت أيضا على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للرنك المصرى المفتوح.

وأشارت إلى أنها تنظم وقتها بين مواعيد التمارين والمذاكرة والدروس والتمارين بالمنتخب المصرى للكاراتيه، ورغم أنه عمل مرهق جدا الا أنها حصدت المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية وتركز فى الحصول على مركز أول عالميا فى البطولات القادمة.

وأضافت الأولى فى فى بطولة إفريقيا فى لعبة الكاراتيه أنها بدأت ممارسة لعبة الكاراتيه وهى فى سن 6 سنوات وحصلت على العديد من البطولات وتقوم بالتمارين مرتين أيضا يوميا وتنام 6 ساعات ليلا وقالت إنها مصرة على حصد المركز الأول ورفع العلم المصرى فى المحافل الدولية لأن الرياضة محفز كبير على التفوق العلمى.

وأشارات آروى أن والدتها ووالدها شجعوها بشكل كبير وكانوا أكبر محفز لها فى اجتياز المواقف الصعبة، والتغلب على كل الصعاب التى واجهتها منذ بداية دخولها التدريب لعبة الكاراتيه وحصولها على مراكز متقدمة على المستوى الدولى.



البطلة تتوسط مدربيها



البطلة ومدربها