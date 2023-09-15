وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن شويجو أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

يشار إلى أن مصنع "زفيزدا" في إقليم بريموريه شرقي روسيا، هو مجمع رائد في إنتاج الغواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات النووية.