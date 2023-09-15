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وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25%

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:09 م
وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25% حلوى المولد النبوى
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأن الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، أن حلوى المولد النبوى الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكى مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

وأوضح اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، وأكد أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير إن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً إلى أنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.


وزير التموين

حلوى المولد النبوى

المولد النبوى

الصناعات الغذائيه

اليوم السابع بلس



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