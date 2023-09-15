وزير الأوقاف يؤدى صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بالمرسى أبو العباس

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، وكلا من سفير دولة الكويت وسفير دولة اندونسيا وأعضاء مجلس النواب، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وعدد من الأئمة والدعاة في المحافظة صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد سيدي المرسي أبو العباس على ضحايا زلزال المغرب ، وضحايا إعصار ليبيا من الشعب الليبي والشعب المصري .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة الغائب هي ذات صلاة الجنازة بنية صلاتها على الغائب "على من لقوا ربهم".

وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

وكان فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.



الدكتور محمد مختار جمعة يؤدي صلاة الغائب



صلاة الغائب بمسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية_1