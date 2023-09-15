وأضافت زابولوتسكايا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغطا باستمرار على البعثة الروسية الدائمة وتعرقل بشكل عام مشاركة موسكو فى عمل المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن بلادها وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة 16 رسالة حول عدم تنفيذ أمريكا التزاماتها تجاه مجموعة محددة من الدول، معتبرة هذا الأمر "تمييزا" ضد تلك الدول ومندوبيها.

وأشارت نائبة المندوب الروسى، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل التطفل على ممثلى روسيا القادمين إلى فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك، مبينة أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، ملزم ببدء إجراء التحكيم المنصوص عليه مباشرة في المادة 21 من الاتفاقية، بسبب فشل واشنطن فى الوفاء بالتزاماتها.