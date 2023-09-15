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مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:00 ص
مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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ينطلق العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة نهاية سبتمبر الجارى، حيث تستعد المدارس لاستقبال الطلاب 30 سبتمبر الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يوجد تأجيل الدراسة وستبدأ فى مواعيدها المحددة، مشددة على أن الدراسة بدأت فى المدارس الدولية ومستقرة وحضور الطلاب مرتفع.
 
وأوضحت أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير بشكل طبيعي ومنتظم والمدارس ستكون جاهزة قبل 3 سبتمبر لاستقبال طلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء فى رياض الأطفال أو الابتدائية والإعدادية والثانوية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

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