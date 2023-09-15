مواطن من كفر الشيخ: شاهدنا نقلة نوعية ومشاريع ضخمة فى عهد الرئيس السيسى

قال عبدالمنعم الكناني، أحد أبناء كفر الشيخ :" نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى محافظة كفر الشيخ، نظرا للمشروعات العملاقة التي شهدتها المحافظة، منها مزرعة غليون السمكية، ومصنعي الرمال السوداء، ومحطة كهرباء البرلس التى تنتج ضعف إنتاج السد العالي، والتجمعات السكنية على مساحة 3 آلاف فدان."

وأضاف الكناني، أنه من بين المشروعات القومية، شبكة الطرق العملاقة، منها رافد بلطيم والطريق الدولى الساحلي، وطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، إضافة لمشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس، ومنها إقامة 18 مركز شباب تمثل قلاعا حضارية ومصدر للتنفس للشباب، وكانت القرى قبل ذلك مصدر للهجرة الغير الشرعية، أصبحت تشهد مشروعات خدمية ومجمعات خدمية، وإسكان، وغيرها من المشروعات.



