مناظرة 504 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بقنا

وأوضح الداودي، أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة 504 رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 250 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، و علاج 15 رأس ماشية تناسلية، 26 رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ 13 رأس ماشية، بالإضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.