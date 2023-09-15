اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مناظرة 504 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بقنا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:44 م
مناظرة 504 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بقنا قافلة بيطرية علاجية مجانية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي.

 وأوضح الداودي، أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة 504  رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 250 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج 200  رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، و علاج 15 رأس ماشية تناسلية، 26 رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ 13 رأس ماشية، بالإضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

 

 


بيطري قنا

حملة بيطرية بقنا

قرية القمانة

مركز نجع حمادي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة