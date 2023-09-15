نيودلهى (أ ش أ)

لقى أربعة عمال على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد فى مبنى قيد الإنشاء اليوم الجمعة، بمدينة "نويدا" فى ولاية "أتر برديش".

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما سقط مصعد الخدمة الذي يستخدم في مواقع البناء من الطابق الرابع عشر.

يذكر أن السلطات الهندية، أعلنت أن 18 طفلا فقدوا، إثر انقلاب القارب الذى كان يقلهم اليوم الخميس، فى مقاطعة "مظفر بور" بولاية "بيهار".

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن "نتيش كمار" رئيس وزراء ولاية "بيهار" قوله إنه تم إرسال مسئولين بارزين في المقاطعة إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أن حكومة الولاية ستقوم بتقديم المساعدات والدعم لعائلات الأطفال.

ولم يتطرق رئيس وزراء الولاية إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.