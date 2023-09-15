مشروعات وتنمية.. هكذا تغير وجه بنى سويف خلال السنوات الأخيرة.. فيديو

تشهد محافظة بني سويف ، طفرة كبيرة، في مشروعات التنمية وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة التي تطبقها في مختلف القطاعات.

ونفذت الدولة في بني سويف، 36 مشروعا في البنية التحتية، بالإضافة إلى 36 مشروعا في قطاع التعليم من خلال عدة أوجه سواء بناء جديد، أو إحلال وتجديد، أو تطوير، إلى جانب إضافة 430 فصلا جديدا.

يأتي ذلك إلى جانب 27 مشروعا من خلال تبطين وتأهيل الترع، بالإضافة إلى إنشاء 12 مجمعا للخدمات الحكومية المتكاملة، حيث يقدم خدمات متعددة في مكان واحد، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أقامت الدولة مشروعات يحتاجها المزارع مثل إنشاء 6 مجمعات زراعية - بيطرية متكاملة، تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المزارعون، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى في الكثير من القطاعات بالمحافظة.