اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مشروعات عالمية بالمليارات فى بنى سويف.. فيديو

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:35 م
مشروعات عالمية بالمليارات فى بنى سويف.. فيديو مشروعات بنى سويف

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تحتضن بني سويف، مصنع سامسونج، المصنع الوحيد للشركة العالمية في شمال إفريقيا، الذي يُصدر شاشات إلى شمال إفريقيا وأجزاء من أوروبا.
 
ويتم الآن التجهيز لإنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع المحمول في خطة التوسعات المقبلة، وتضم المحافظة: مجمع مصانع شركات العربي، بكوم أبوراضي، ويضم 5 مصانع.
 
كما يتم الاستعداد لإنشاء المنطقة الصناعية للنباتات الطبية والعطرية، والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا، بالظهير الصحراوي لقرية سمسطا، كما تشهد المحافظة 1000 مشروع تنموي، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 66 قرية.
 


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