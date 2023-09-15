محافظة أسوان: تطوير طريق ومرسى جزيرة هيسا بتكلفة 5 ملايين جنيه

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ، جزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول ، وقد رافقها بالجولة كل من مديرى ومسئولى الطرق والإسكان ، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب.

وخلال الجولة، حرصت الدكتورة غادة أبو زيد، على التعرف على مطالب واحتياجات أهالى قرية هيسا ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الرئيسى بالجزيزة بداية من المرسى وبطول 1,2 كم وبعرض 4 أمتار وبتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه بنظام البلاطات الخرسانية.

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة مراعاة أن يتضمن الطريق إنشاء ممشى للأهالى والمواطنين بنظام المصاطب يكون موازى لطريق سيارات السيرفيس والمركبات المختلفة ، مع ضرورة إيجاد الأساليب الهندسية وتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المطلوبة للتغلب على الارتفاعات الواضحة بمسار الطريق الجديد مع الاهتمام برفع كفاءة جانبى الطريق وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على سلامة الأهالى، وأيضاً المواطنين والحركة السياحية الزائرة للجزيرة.

وكلفت "أبو زيد"، مسئولى مديرية الإسكان بإعداد المقايسة الهندسية والفنية اللازمة لرفع كفاءة المرسى والرصيف الخاص بإستيعاب العبارة والمراكب الخاصة بنقل الأهالى والمواطنين للجزيرة ، بجانب دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الإبتدائية بالجزيرة مع مراعاة توفير المظلات وأماكن للظل والإنتظار بالمدرسة وحولها لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس وخاصة فى فترات الصيف.

ووجهت بدراسة عمل إحلال وتجديد للمحول الكهربائى الرئيسي لضمان توفير خدمات الكهرباء للمنازل بالجزيرة ، مكلفة مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى و الرى والبيئة وحماية النيل من أجل مراجعة ملف تطوير منظومة الصرف الصحى بمنطقة الباتنيول لسرعة إتخاذ الخطوات العملية للبدء فى التنفيذ العملى لمشروع إنشاء محطة لرفع وإستيعاب كميات الصرف الصحى من المنازل وتوصيلها بشبكات الصرف الصحى العمومية.

وذكر بيان المحافظة أنها وجهت مديرية الإسكان بسرعة إعداد المقايسات المطلوبة لرفع كفاءة وتطوير مرسى الباتنيول وعمل التسويات والتكاسى اللازمة للرصيف، مع إنشاء أماكن انتظار حضارية بالمرسى تناسب مع مشروع الهوية البصرية للمحافظة السياحية.