مباحثات تونسية كورية جنوبية لتعزيز التعاون المشترك

أ ش أ

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ونائب الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية الكوري تشيو كيونج -هو، حرص حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال المشاركة في أعمال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وإفريقيا.

وقدم سعيّد لمحة حول التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وأبرز البرامج والمشاريع التي تضمنها مخطط التنمية (2023-2025)، والتي تركز على المردودية الثلاثية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتحدث الوزير التونسي عن أهم الإصلاحات التي تم إقرارها والتي بصدد الاستكمال لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مشيرا في هذا السياق إلى ميزات تونس التفاضلية خاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ووجه سعيّد الدعوة لنائب الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية الكوري وللشركات الكورية للمشاركة في الندوة الدولية للاستثمار، المزمع تنظيمها في تونس في بداية شهر ديسمبر القادم والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة لتعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ودفع الاستثمار الكوري.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى سير التعاون الفني والمالي القائم بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة.

وجدد أديسينا التأكيد على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والمساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية.