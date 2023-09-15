كيف قضت حياة كريمة على فيروس سى بجميع قرى مصر خلال زمن قياسى؟

كتب: محمد الأحمدى

انتصرت مصر على فيروس سى بفضل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك بعد أن كانت مصر من أعلى المعدلات العالمية في نسب الإصابة بالفيروس، استطاعت المبادرة أن تحقق إنجازا كبيرا بمسح 62 مليون شخص في 7 أشهر أقل من الوقت المحدد لها، وتم علاج الأطفال بربع قرص من أدوية الكبار، وذلك ضمن جهود حياة كريمة والقوافل الطبية التي تنظمها في محافظات مصر.

حققت الدولة جهود غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سي» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث تم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر.

ويقول أحد المواطنين في مدينة السنبلاوين بالمنصورة "اكتشفت المرض ده في 2011 وفضلت أعانى منه لحد سنة 2017 لفيت كتير ودوخت كتير أنا راجل اليوم بيومه وكنت بعطل من شغلى علشان أروح أقعد في محافظة تانية عشان أشوف علاج وأكشف فلقيت الدكتور بيقولى لسة قدامنا 5 أو 6 سنين لحد ما العلاج ينزل الدنيا طبعا أسودت في وشى ومابقتش عارف أعمل إيه ولما جت المبادرة بتاعه سيادة الرئيس 100 مليون صحة وفرت عليها حاجات كتير وكان العلاج كله متاح للشعب المصرى كله أنا أخدت العلاج 3 جرعات على 3 شهور والحمد لله خدت الشهادة إنى خالى من فيروس سى والحمد لله وقفت على رجلى من تانى"

وتابع: " أما أتعالجت مش صحتى بس اللى رجعت لى ربنا يباركله الريس إنه كان سبب بعتهولى ربنا لو هقول حاجة هقول شكراً إنك قولت كلمة وكنت قدها ربنا يقدرنى وأخدم بلدى زى ما عالجتنى وعالجت كتير غيرى".