كيف غيرت مبادرة حياة كريمة واقع الحياة فى بنى سويف.. فيديو

حرصت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على تطوير القري الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر وخصوصًا في محافظة بني سويف.

كان لـ "حياة كريمة" بصمة واضحة في تطوير بني سويف حيث إنها استهدفت تنفيذ 1616 مشروعًا ضمن المرحلة الأولي من المبادرة، واستفادت من مشروعات "حياة كريمة" 66 قرية رئيسية بقري بني سويف.

وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى، وتمكنت "حياة كريمة" من تنفيذ 12 مجمعًا خدميًا داخل 12 قرية رئيسية.

ويضم المجمع الخدمي مكتب بريد، شهر عقاري، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، يجرى تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي.