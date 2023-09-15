اليوم السابع
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كنائس المغرب تعلن توحيد الصلاة يوم الأحد المقبل بالدعاء بالرحمة للمتوفين

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:19 م
كنائس المغرب تعلن توحيد الصلاة يوم الأحد المقبل بالدعاء بالرحمة للمتوفين زلزال المغرب
وكالات

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أعلنت كنائس المغرب الصلاة؛ تضامنها مع ضحايا زلزال الحوز، الذى ضرب المملكة، وتسبب فى مقتل نحو 3 آلاف شخص.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الكنائس المسيحية بالمغرب (الكاثوليكية والإنجيلية والأورثوذوكسية والأنجليكية)، ستوحد الصلاة، بالدعاء، صباح بعد غد الأحد، بالرحمة للمتوفين، وبالشفاء للمصابين.

وأوردت صحيفة "هيسبرس" المغربية، رسالة مشتركة لـ"الكنائس المسيحية بالمغرب" إلى "إخوتهم وأخواتهم المغاربة"، إن "أرضكم هى الأرض التى نعيش فيها أيضا، وكل ما يمسكم من فرح وحزن؛ يمسنا أيضا".

وأضافت الرسالة: "لقد فاجأنا الزلزال الكارثى الذى مس كثيرا من الأشخاص، والعائلات، والجماعات بالمغرب، وخاصة فى منطقة الحوز، وتابعنا بقلق الحصيلة التى تزايدت مع مرور الساعات، وفقدان الناس، وسقوط المنازل، وانهيار البنيات التحتية".

وأمام هذه الفاجعة، ستتوجه الكنائس "إلى الإله الواحد الرحيم الغفور، يوم الأحد، فى كل كنائس البلاد، ونصلى (دعاء) للضحايا، وكل العائلات التى فى حداد، ليقويهم الله ويعطيهم شجاعة البقاء واقفين مكملين الطريق".

كما دعت الكنائس مرتاديها ومتطوعيها إلى الاستمرار فى الدعم المالى للمساعدة صحيا وتعليميا وإرشادا للأشخاص المسنين والمرضى والأطفال.


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