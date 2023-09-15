فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثورعلى الجثة أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في العياط، وناظر رجال المباحث الجثة لبيان الإصابات التي بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بطريق أسيوط الزراعي، أمام قرية القطوري في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.