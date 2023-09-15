اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:16 م
فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعى بالعياط إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثورعلى الجثة أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في العياط، وناظر رجال المباحث الجثة لبيان الإصابات التي بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص،  بطريق أسيوط الزراعي، أمام قرية القطوري في العياط. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص،  وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان،  لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة

طريق أسيوط

العياط

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة