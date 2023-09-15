طالب يبدع فى تلاوة القرآن والإنشاد بصوت عذب فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ظهرت موهبته فى سن 6 السنوات وحفظ القرآن الكريم في المدرسة ودار تحفيظ للقرآن الكريم، نمى موهبته عن طريق الاستماع عدد من المشايخ منهم المنشاوي والطبلاوي ومشاري راشد، وكذلك يمتلك موهبة في الإنشاد الديني .

وقال كريم محمد عبد الفتاح سن 19 سنة طالب بالفرقة الأولي جامعة الإسكندرية، إنه بدأ فى تعلم الإنشاد منذ أن كان عمره 6 سنوات من خلال المدرسة ودار لتحفيظ القرآن الكريم ،وبعد ذلك استطاع حفظ القرآن من خلال الاستماع إلي عدد من المشايخ منهم محمد المنشاوي والطبلاوي ومشاري راشد .

وأضاف كريم محمد لـ"اليوم السابع" أن أول مشاركة له في تلاوة القرآن الكريم كانت في المدرسة وكان يتلو القرآن في الإذاعة المدرسية، وأنه حصل علي عدد من الشهادات، واجتهد حاليا للمشاركة في مسابقات بالمحافظة، وعلي مستوي الجمهورية.

وأوضح كريم محمد، أنه أيضا يمتلك موهبة الإنشاد الديني بجانب حفظ وتلاوة القرآن الكريم، من خلال تقليد بعض المشايخ في الإنشاد، منهم الشيخ منصور السلمي، واختتم قائلا أتمني أن أصبح أحد المشايخ المعروفين في الوطن العربي، والاستمرار في تنمية موهبتي في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد .



الطالب كريم محمد بالإسكندرية



الطالب كريم محمد في الإسكندرية