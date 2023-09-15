ضبط 3 متهمين بالنصب على ربة منزل فى القاهرة

كتب أحمد حسني

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بالنصب على ربة منزل، وإرغامها على توقيع إيصالات أمانة فى البساتين.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل) بتضررها من (أشخاص مجهولين)، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت عقب توقيعها على إيصالات الأمانة، أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه، بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما").

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد"، وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه، واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت في ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها"، عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.