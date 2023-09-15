اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:30 م
ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار المضبوطات
كتب - أحمد عبد الهادى

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته  (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش).
 
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
غغعهث
المتهم والمضبوطات 

 


عنصر اجرامى

مخدرات

مواد مخدرة

الداخلية



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