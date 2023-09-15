ضبط عاطل لاتهامه بتهريب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة

كتب – أحمد عبد الهادى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تمثل فى تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع "GPS"وكاميرات المراقبة من الخــارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يستخدمها فى الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر المخزن تم ضبط (عدد 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع - عدد 180 كاميرا مراقبة لاسلكية - عدد 2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.