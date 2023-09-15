ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال المواطنين

كتب أحمد عبد الهادى

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بالإسكندرية) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لابنته فى إحدى الجهات الحكومية، من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة .

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – مقيمين بالإسكندرية ) وقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاتهما ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، وتمكنا خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى، إلا أنهما لم ينفذا ما وعدا به، ورفضا رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.