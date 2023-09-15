ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية

كتب – أحمد عبد الهادى

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 7 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة " وبيعها عقب ذلك مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.