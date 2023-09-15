اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:05 م
ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية مضبوطات - ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 7 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة " وبيعها عقب ذلك مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

دراجات نارية

جرائم سرقة

سرقة دراجات

تشكيل عصابى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة