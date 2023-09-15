شاب أقصرى: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة العطاء بعد إنجازات حياة كريمة‎.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

أعرب شباب محافظة الأقصر، عن دعمه وثقته الكبيرة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية مقبلة بعد ما لمسه الجميع من طفرة فى المشروعات القومية حول الأقصر بشتى المجالات، بجانب منظومة التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية فى المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك مشروعات أثرية وسياحية ساهمت فى نهضة سياحية كبيرة بالموسم الشتوى السابق والصيفي الحالى، حيث يقول الشاب أحمد عبد الجواد، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، لكى تستمر مسيرة العطاء والإنجازات فى كل مكان حول مصر، والتى فى مقدمتها توفير حياة كريمة للمواطنين المصرى عبر سلسلة من المشروعات المتميزة في شتى المجالات حول مصر بأكملها.

وقال أحمد عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس السيسي بمصر داخل الأقصر مشروعات حقيقية تليق بالقيادة السياسية وتدعم صميم حياة المواطن الأقصرى، وأبرزها حياة كريمة التى دخلت بالمياه والكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبي لأول مرة فى منازل قرى ونجوع مدن إسنا وأرمنت، بجانب مشروعات تطوير شبكات الطرق لخدمة حركة السياحة وأبرزها محور شمال الأقصر بمدينة الزينية والذي سيربط شرق الأقصر بالغرب عبر نهر النيل لتسهيل حركة وصول السياح والمواطنين بين الشرق والغرب من معابد ومقابر فرعونية.

وأكد ابن محافظة الأقصر، أن الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لم يغفل صحة المواطنين وتم العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى تحقق حياة كريمة حقيقية للأهالى فى كل مدينة وقرية بالأقصر، بتطوير الوحدات الصحية وإنشاء مراكز طب أسرة متطورة بطراز عالمى، وتطوير كافة مستشفيات المحافظة لخدمة الجميع بأسعار بسيطة يستطيع تحملها المواطن البسيط، ولذلك يعلنها وكافة شباب الأقصر بأنهم بعد كل تلك الإنجازات يدعمون الرئيس ليكن دوماً سند وعون للمواطن المصرى.