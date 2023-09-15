وقال أجانين -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة فى شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخيام وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا مطلع الأسبوع ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازى حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.