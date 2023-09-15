وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن مركز الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، وعلى بعد 20 كيلومترا شمال غربي بلدة "لانتابان".‏

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المائة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.