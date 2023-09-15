دعم زواج 1609 فتيات يتيمات ضمن مبادرة "خير بالتقسيط" فى قرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، دعم زواج 1609 فتيات يتيمة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ضمن مبادرة خير بالتقسيط بإشراف وتنظيم من جمعية الأورمان في خطواتها لإعطاء نموذج رائع للعمل المدني من خلال خدماتها المختلفة في كل المجالات خاصة نحو تنمية المجتمع المصري، ولكي تصل إلى هدفها في كل أنحاء محافظة الأقصر.

وتواصلت بالأقصر تنفيذ فعاليات المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الأقصر، حيث إن الجمعية منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19893 فتاة بجميع المحافظات، منها 1609 في الأقصر، حيث يتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

ويؤكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط"، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، بكافة الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420 جنيهًا لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مشيراً إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.