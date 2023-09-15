دانيلو كافالكانتى "قاتل بنسلفانيا" خطط للهروب إلى كندا وعاش على مياه النهر.. فيديو

ريم عبد الحميد

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن مجرم بنسلفانيا الخطير دانيلو كافالكانتى، والذى تمكن من الفرار من السجن لنحو أسبوعين قبل أن يتم القبض عليه، كان يخطط للهروب إلى كندا، بحسب ما ذكرت السلطات.

وأخبر القاتل البرازيلى، المدان بقتل حبيبته السابقة، قوات إنفاذ القانون أنه كان يخطط لخطف سيارة شخص ما والتوجه نحو الشمال، وأضاف أن بعض الضباط الذين كانوا يلاحقونه اقتربوا منه للغاية فى بعض الأحيان، لدرجة أنهم كادوا يدسون عليه.

وأمسك كلب بوليسى بكافالكانتى وهو يزحف عبر شجيرات كثيفة، واعتقدت السلطات فى البداية أنه قد يحاول العودة إلى موطنه البرازيل، حيث يتهم بارتكاب جريمة قتل أخرى. إلا أن كافالكانتى كانت لديه أفكار أخرى، بحسب ما قاله للسلطات بعد القبض عليه.

وقال نائب المارشال الأمريكى روبرت كلارك لشبكة ABC News: لقد قال أنه ينوى اختطاف سيارة شخص ما خلال الـ 24 ساعة القادمة وأنه سيتوجه شمالًا إلى كندا.

وقال كلارك إن كافالكانتى أخبر السلطات أيضًا أنهم كانوا على وشك القبض عليه لدرجة أنهم في بعض الأحيان كادوا يدوسون عليه، كنا على بعد خمسة أو ستة أقدام فقط.

وقال ديفيد ساسا، كبير محققى مقاطعة تشيستر، لشبكة CNN: لقد أخبرنا فى بعض النقاط أن الفرق التكتيكية تجاوزته.

وتابع ساسا إن كافالكانتى أخبر المحققين أنه ظل ساكنا لمدة يوم أو يوم ونصف. كما أخبر المحققين أنه استطاع أن يظل حليق الذقن بعد أن استخدم ماكينة حلاقة وجدها فى حقيبة ظهر سرقها.

واستطاع أن يظل على قيد الحياة بعد أن شرب من مياه النهر وتناول بعض البطيخ الذى وجده فى إحدى المزارع.