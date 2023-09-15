حياة كريمة.. إنشاء مجمع خدمى بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

وشهد المجمع الإنتهاء من أعمال التجهيز والفرش والتأثيث بالمجمع المقام على مساحة 560متر ، ويتكون من 3 طوابق "دور أرضى وأول وثاني علوى" ويشمل"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، وحدة محلية ،مكتب تموين، شهر عقاري"، ضمن 12 مجمع خدمى يتم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.