اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:35 ص
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على مساحة 560 مترا..

حياة كريمة.. إنشاء مجمع خدمى بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:00 ص
حياة كريمة.. إنشاء مجمع خدمى بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف مجمع خدمى بقرية سدس الأمراء
بنى سويف : هانى فتحى

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شهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، الإنتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تضم مركزى ببا وناصر.

وشهد المجمع الإنتهاء من أعمال التجهيز والفرش والتأثيث بالمجمع المقام على مساحة 560متر ، ويتكون من 3 طوابق "دور أرضى وأول وثاني علوى" ويشمل"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، وحدة محلية ،مكتب تموين، شهر عقاري"، ضمن 12  مجمع خدمى يتم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.
 
 

 


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