حياة كريمة .. إنشاء سوق حضارى بمساحة 850 مترا بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء سوق حضارى بقرية سدس على مساحة 850 متر، لحل أزمة الأسواق العشوائية داخل القرية والقرى التابعة لها.

من جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف سهدن تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى ببا وناصر .

وأكد محافظ بنى سويف تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، التى تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة.



