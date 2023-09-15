اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حياة كريمة .. إنشاء سوق حضارى بمساحة 850 مترا بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:00 م
حياة كريمة .. إنشاء سوق حضارى بمساحة 850 مترا بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف انشاء سوق حضارى بقرية سدس الأمراء
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تضم مركزى ببا وناصر .
 
وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء سوق حضارى بقرية سدس على مساحة 850 متر، لحل أزمة الأسواق العشوائية داخل القرية والقرى التابعة لها.
 
من جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف سهدن تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى ببا وناصر .
 
وأكد محافظ بنى سويف تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، التى تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة.
 
 

 

 


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