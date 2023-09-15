حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فى أسبوع

كتب محمد صبحى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 9 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر وكان على النحو الآتي:

1) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، وأكد الوزير أن أسبوع شباب الجامعات يحظى بدعم وتشجيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قُصوى لتنمية مهارات الشباب المصري، مؤكدًا على توجيهات سيادته الدائمة بضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لكي تنهض مصر بسواعد أبنائها المُخلصين.

2) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة والذى عقد تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأشار الوزير إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم فى تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة فى مختلف المجالات؛ مؤكدًا على التزام الجامعات بمسؤوليتها نحو الأجيال القادمة من حيث إعدادها بشكل جيد وتمكينها من حل التحديات المستقبلية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة فى البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.

3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تعيين الدكتور محمود محي الدين، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، وأكد الوزير على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس أمناء الجامعة، في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون الكامل والبناء بين جامعة النيل الأهلية وباقي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.

4) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، د. فانيسا بوتر نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية، وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، و تقديم منح دراسية لشباب الباحثين، ولفت الوزير إلى أن الجامعات تمثل المصدر الأكبر والرئيسي لمُخرجات البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى الطفرة التى حققتها المؤسسات الجامعية المصرية مؤخرًا فى التصنيفات الدولية، فى العديد من التخصصات الدراسية، وخاصة في مجال الهندسة الذى أحرز العديد من المراكز المتميزة بمختلف التصنيفات الدولية.

5) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان،ودعا الوزير في كلمة لشباب وشابات مصر لبذل كل الجهد والسعي لتحقيق الأهداف قائلًا: "أنتم رمز الحماس والقاطرة التي تستكمل مسيرة العطاء والبناء عبر التاريخ، أنتم حلم الوطن اعتزوا به، واعملوا من أجله، وواجهوا أعدائكم ببناء عقولكم والثقة في أنفسكم وأوطانكم، يا شباب مصر ثقوا في أنفسكم اعتزوا بوطنكم فالمستقبل لكم، واعملوا دائمًا على استغلال هذه الفعاليات المُثمرة وكافة الفرص التي تتيحها الدولة والتي تستهدف الاهتمام بكم ورعايتكم وبناء قيادات واعية منكم لرفعة هذا الوطن.

6) يشارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على رأس وفد مصري رفيع المستوى فى قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، بالعاصمة الكوبية هافانا، تحت عنوان (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار(، ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية، كما يلتقى بعدد من السادة المشاركين في القمة؛ لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

7) أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

8) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لو تشون شنغ الوزير المفوض بالمكتب التعليمي والعلمي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية.

9) شارك المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الاجتماع الثالث لمنسقي الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تناول الاجتماع أحدث التطورات في مجال مواجهة مخاطر الزلازل على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق بشكل خاص.

10) نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء يومًا تعريفيًا عن الأقمار الصناعية الصغيرة "كانسات" لطلاب كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وذلك بحضور ما يقرب من 100 طالب، ويأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

11) نظم معهد بحوث الإلكترونيات الملتقى البحثي الأول بعنوان "التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع"، بالتعاون مع المؤتمر الثالث للاتصالات ITC-EGYPT 2023، وشركة "تكنوسبيس"؛ بهدف التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، والاستفادة من الحاضنات وبرنامج ريادة الأعمال الموجود لدى معهد بحوث الإلكترونيات، وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة على رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب، مؤكدًا أهمية وضع المعايير والرؤى الواضحة؛ لاكتشاف هؤلاء المبدعين وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية.