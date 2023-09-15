جامعة طنطا تحصد 5 ميداليات ذهبية و 3 فضية و7 برونزية في أسبوع شباب الجامعات

الغربية مصطفى عادل

شاركت جامعة طنطا، فى أسبوع شباب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الـ13، الذى انعقد بجامعة حلوان خلال الفترة من 8 / 9/ 2023 وحتى 14 / 9/ 2023.

وحصدت الجامعة 15 ميدالية فى مختلف الأنشطة والمسابقات، شملت 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقات والأنشطة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتاجا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لإنتاج جهد إيجابي من خلال حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة لدروها فى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وضم الوفد المشارك 120 طالبا وطالبة يمثلون الأنشطة الطلابية المختلفة، وحقق العديد من الجوائز والكؤس والميدليات المختلفة شملت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في الشعر العامى ، و كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في القصة القصيرة، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى مجلة الحائط، وكأس المركز الثالث وبرونزوية دورى المعلومات، فى النشاط الثقافى والادبى ، أما فى النشاط الرياضى فقد حصدت الجامعة كأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى تنس الطاولة زوجى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية تنس الطاولة فردى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية ألعاب القوى 200 م عدو، والمركز الرابع في كرة اليد طلبة، وفى النشاط الفنى، حصد الطلاب كأس المركز الثانى والميدالية الفضية لفريق كورال الجامعة، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية لفريق موسيقى الجامعة ، وفى الفن التشكيلى والرسم، حصلت الجامعة على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى التصوير الضوئي ، وكأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى الرسم الملون ، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الجرافيك، وكأس المركز الثالث الميدالية البرونزية فى لأشغال الفنية، أما فى نشاط الجوالة حصد الطلاب كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع المجالات( 8 مجالات داخل النشاط )، والنشاط العلمى حققت الجامعة الميدالية البرونزية فى المعرض العلمى( المشروعات الصغيرة) ، و فى النشاط الاجتماعى حصدت الجامعة كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الشطرنج، والمركز الرابع فى مسابقة الطالبة المثالية.